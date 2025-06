Toni: “Immobile e Dzeko garanzie, hanno ancora tanto da dare al calcio che conta. La loro storia è come la mia”

Dal palcoscenico dell’Illumia Summer Cup di padel è arrivato anche il commento di Luca Toni sui principali movimenti di mercato che agitano la Serie A. L’ex centravanti della Nazionale si è soffermato in particolare sulle voci che accostano Ciro Immobile al Bologna ed Edin Dzeko alla Fiorentina. Le sue parole, raccolte dal Corriere di Bologna, sono chiare:

“Immobile lo prenderei subito. Giocatori come lui o Dzeko sono sempre una garanzia: quando grandi attaccanti decidono di rimettersi in gioco, significa che hanno ancora motivazioni e qualcosa da dimostrare. Se scelgono di tornare in Serie A sapendo di essere sotto i riflettori, vuol dire che non lo fanno certo per svernare. È chiaro però che, qualora non fossero al meglio fisicamente, bisognerebbe avere un’alternativa pronta”.

Toni ha poi ricordato un passaggio della sua carriera: “Anche a me dicevano che ero finito a 33 anni, poi ho continuato a segnare fino ai 39, facendo quasi 20 gol a stagione. Quando uno ha fatto tanti gol nella vita, non dimentica come si fa”.