Toni: “Pioli non ha ancora capito come far giocare la Fiorentina, il tridente non lo puoi reggere”

Ad Aura Sport l’ex attaccante viola Luca Toni ha criticato l’avvio della Fiorentina: “Qualcosa non funziona ed è chiaro, ma è complicato capire cosa sia perché ancora non si capisce come deve giocare. Hai Kean e gli hai preso vicino Piccoli e poi Dzeko avendo pure Gudmundsson. Vuoi fare 3-4-1-2? Benissimo, ma a centrocampo devi correre e tanto, poi hai giocatori importanti e se non giocano danno fastidio perché la piazza è pesante. Non è Roma, ma comunque allo stadio li senti e ti dicono di tutto.”

Prosegui: “Avevi finito male con la contestazione verso l’allenatore e Pradé ed a Firenze non puoi avere il tifo contro perché è l’anima e bisogna essere coesi. Pradé alla fine è rimasto, ma adesso si trovano in una spirale negativa in discesa.”

Su Pioli: “Non capisco le sue scelte davanti perché non ti puoi permettere due punte specie ora che sei in crisi. Non puoi giocare con tre attaccanti perché è dura reggere poi ti hanno preso Dzeko e lo devi far giocare così come non ho capito perché sei andato su Piccoli che hai strapagato.”

Su Dzeko: “Se lo prendi devi farlo giocare e non può stare sempre fuori, se Pioli lo ha chiamato è perché deve far parte del progetto. Non puoi metterlo 5 minuti perché non ha senso e stai parlando di un top a livello di carriera e se viene è perché lo hai voluto.”