Toni su Pioli: “Stefano è un grande allenatore, porta entusiasmo a Firenze: è la scelta giusta per la Viola”

Al “Summer Nights” di Valdichiana è stato ospite l’ex bomber della Fiorentina Luca Toni. Durante la serata si è parlato del suo passato da calciatore di club e di Nazionale, e non è mancata l’occasione anche per discutere dell’arrivo di Pioli alla Fiorentina. Toni, a tal proposito ha detto: “Pioli è un grande allenatore, lo ha dimostrato trionfando: lo scudetto lo ha vinto da sfavorito. Il suo ritorno dall’Arabia significa che ha ancora voglia di far bene. Pioli a Firenze porta entusiasmo, è stata la scelta giusta”