Toni: "Gli atteggiamenti di Ranieri non mi piacciono, certe scene non sono belle da vedere"

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma è intervenuto per parlare di vari temi legati al mondo viola come l'episodio Ranieri

A Calciofranco l'ex attaccante viola Luca Toni è intervenuto per parlare di Fiorentina: "I tifosi hanno paura di retrocedere e hanno il diritto di fischiare e contestare perché 4 punti in 10 gare è inaccettabile. La società ha speso tanto e l'ultimo anno è arrivata sesta quindi si aspettavano di più, di sicuro questi soldi sono stati spesi male visto che il mercato è stato fatto di nomi piuttosto che di alchimia perché non ti puoi permettere tre attaccanti forti e farne giocare solo uno, ma non puoi neanche schierare due punte con Gudmundsson dietro perché non li reggi."

Su Ranieri: "Certi atteggiamenti non fanno bene perché è nervoso e certe scenate con l'arbitro non si fanno e non sono belle da vedere. Il capitano deve guidare il gruppo e non può perdere la testa. Bisogna scegliere uno che è un leader capace di capeggiare il gruppo con personalità per reggere lo spogliatoio."