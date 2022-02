Cassano incredulo: “Non capisco tutto questo entusiasmo per Vlahovic, non sa giocare a calcio”

Nel corso della Bobo Tv, ha parlato di Dusan Vlahovic anche Antonio Cassano, queste le sue parole sull’ex giocatore della Fiorentina: “Sono una persona coerente, continuo a dire che la Juventus non entra nelle prime quattro, era la più forte prima del campionato, se la gioca con l’Inter per la rosa, ma non gioca bene. Ha giocato contro un Verona senza attaccanti, una rondine non fa primavera. Tutti parlate di Vlahovic, ma siete davvero convinti che questo ragazzo qui sia un fenomeno? Mah, non sa cosa vi prende, per una stagione che ha fatto. Il campione nella mia idea è quello che sa parlare con la palla, Vlahovic non è questo tipo di giocatore, ha grande furore agonistico ma io chi fa gol in Italia non lo prendo in considerazione, come Immobile. Non sa giocare a calcio, a me questo step mi manca” conclude Cassano.

ZAZZARONI CRITICA LA SCELTA DI COMMISSO