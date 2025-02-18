Calamai: "Palladino non ha esperienza, la Fiorentina se ha ambizione deve prendere un allenatore top"

Palladino è finito sotto accusa dopo l'ennesima debacle contro una delle piccole del campionato. Le parole di Calamai

Luca Calamai ha parlato del momento della Fiorentina dopo la sconfitta contro il Como, queste le sue parole a Radio Firenze Viola:

"Oggi è impossibile non parlare di Palladino. Ci vuole cautela nel giudizio complessivo perché sta facendo il percorso tipico di chi non ha esperienza: geniale e trionfale contro l'Inter, disastroso già pochi giorni dopo a San Siro e imbarazzante in alcune scelte ieri contro il Como. Autore di una striscia storica di vittoria e di una serie di sconfitte incomprensibili. Così fanno i giovani: ve lo garantisco, è un'alternanza di rendimento e comportamento. Il giudizio lo dovremo dare alla fine. Ma io credo che se veramente il presidente Commisso vuole portare avanti il concetto di ambizione, cosa che ha dimostrato nell'ultimo calciomercato, la prima ambizione dovrà essere in panchina, scegliendo un allenatore che sia più forte del valore complessivo della Fiorentina. Credo che questa sia la prossima sfida della proprietà"