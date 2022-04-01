"Jovetic restò un anno alla Fiorentina e si ruppe il legamento, Vlahovic ha scelto diversamente"

Il giovane giornalista e volto televisivo Dazn in esclusiva per Labaroviola elegge Torreira a leader

Parlando della situazione del calcio italiano dopo la clamorosa eliminazione dal Mondiale e delle tematiche di casa Fiorentina, Labaroviola ha contattato in esclusiva Giovanni Barsotti, giornalista e volto televisivo dell'emittente Dazn.

Buongiorno Giovanni, ti aspettavi la debacle della Nazionale azzurra?

"Dico di sì, nel senso penso che fossimo andati in finale avremmo perso dal Portogallo, in quanto più forte di noi. Ho visto la partita contro la Macedonia in un pub e al gol di Trajkowsky a tutti è crollato il mondo addosso".

Ripartiresti da Mancini oppure meglio cambiare?

"Dico che la scelta che sembra stia passando, ovvero la conferma di Roberto Mancini mi trova d'accordo. Fu sempre lui, insieme a quel gruppo, solo otto mesi fa a portare a Roma il titolo di Campione d'Europa. Cosa ancor più importante è che nel percorso ha costruito un impianto di gioco apprezzabile che 3/4 partite storte non meritino di mandare tutto all'aria"

La Fiorentina sta vivendo una doppia stagione, prima e dopo-Vlahovic. Sei d'accordo?

"Non la penso così, io vedo un'unica Fiorentina, anche migliorata nel gioco e nella compattezza da gennaio in avanti. Certo manca il centravanti migliore sul mercato al momento, ma vista la necessità il club ha posto rimedio come meglio non avrebbe potuto. Piatek conosce già la Serie A, mentre Cabral arriva da gil a grappoli sia un Svizzera che nelle competizioni europee".

Tu hai intervistato Vlahovic a settembre, avresti scommesso su una sua cessione a breve termine?

"Devo dire che rimasi colpito da un fuori onda, parlando della scelta di Jovetic, allora stella dei viola, il quale rinunciò al passaggio ad una grande squadra europea per crescere alla Fiorentina un anno in più, poco dopo purtroppo si ruppe i legamenti. Lì capiì che forse il serbo avrebbe fatto presto una scelta diversa, anticipando i tempi per il grande salto"

C'è un calciatore viola che avresti preso a settembre per il tuo fantacalcio?

"Sicuramente Lucas Torreira, ho sempre avuto un debole per lui fin dai tempi della Sampdoria. Dopo un avvio nel quale ha dovuto riprendere il ritmo dopo la parentesi in chiaroscuro all'Atletico Madrid, ora sta giocando da centrocampista totale".

Marco Collini

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