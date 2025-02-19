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Flachi su Fagioli: "Ha le qualità, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Flachi ha così parlato di Nicolò Fagioli: “Le qualità ce l'ha, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina. Viene della Juventus, anch...

A cura di Marco Collini
19 febbraio 2025 15:30
Flachi su Fagioli: "Ha le qualità, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina" -
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Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Flachi ha così parlato di Nicolò Fagioli:Le qualità ce l'ha, ora deve prendersi in mano il centrocampo della Fiorentina. Viene della Juventus, anche se è giovane potrebbe dare alla squadra qualcosa in più insieme ad Adli. Certo se la palla non gli arriva se la deve andare a cercare, cosa che col Como non ha fatto”. 

 

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