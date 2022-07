I fratelli Berrettini domani in campo assieme nel doppio allo Swiss open di Gstaad. Il programma

Torna in campo nel tennis il tifoso viola Matteo Berrettini. Dopo il forfait a Wimbledon causa Covid, il tennista romano sarà allo Swiss Open di Gstaad, in tabellone sia nel singolare che in doppio.

In questa specialità gareggerà assieme al fratello Jacopo, più giovane di due anni e lui tifoso della Fiorentina anche più del fratello. Jacopo è anche un grande amico di Passione Fiorentina TV, trasmissione nella quale è stato ospite con simpatia e conoscenza della materia. I due tennisti romani se la vedranno con l’altra coppia italiana, composta da Lorenzo Sonego ed Andrea Vavassori.

Marco Collini

