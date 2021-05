Ligas: “Rinnovo Vlahovic? Commisso lo ceda e rifaccia la squadra. Domani gara ricca di gol”

Per parlare dell’imminente scontro Cagliari-Fiorentina, Labaroviola ha contattato in esclusiva il noto giornalista Mediaset Franco Ligas.

Buongiorno Franco, che partita ti aspetti domani alla Sardegna Arena?

“Sono due squadre praticamente salve, la Fiorentina ancora di più dei sardi. In queste situazioni, mi immagino delle difese allegre ed una partita ricca di gol. Così troverebbero piacere anche i due bomber, Vlahovic e Joao Pedro che viaggiano nelle alte posizioni in classifica marcatori”.

Come valuti il campionato dei viola?

“Giudico una stagione figlia di un organico non così all’altezza di come viene descritto. Commisso l’aveva capito e non ha promesso tanto quanto l’anno scorso appena arrivato. Anche la vittoria con la Lazio va ponderata, era la classica partita in cui affrontavi una big e l’ansia del risultato era sulle spalle dei biancocelesti. Non è un caso se i viola hanno fatto le migliori partite con Juve, Lazio ed Atalanta. Di contro, affrontando le piccole sono venute fuori le magagne dell’organico, tanti sono stati i punti persi con le rivali di bassa classifica.

Se le squadre si costruiscono dalla difesa, pensate al rendimento di Milenkovic e Pezzella; troppo lunatici per essere titolari in una squadra di alto livello. Biraghi stesso, può far male solo se lanciato in velocità ed andando al cross, in fase difensiva gli avversari vanno a nozze dalla sua parte”.

Il rinnovo di Vlahovic è una priorità per la gestione Commisso, sei d’accordo?

“Certamente sì, ma conosco il calcio e immagino che Ramadani abbia già deciso per lui una parabola ascendente per la carriera. Dall’altro lato per Commisso diventa dispendioso attrezzare una squadra in base alle prospettive del suo numero nove. Ritengo molto più sensato adoperarsi col ricavato di una super-cessione per fare una squadra all’altezza del nome di Firenze”.

Marco Collini

