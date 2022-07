Trentin, Sanvitese: “Quest’anno giocheremo con le maglie della Fiorentina. Onorati dell’affiliazione”

Parlando delle prossime amichevoli della Fiorentina nel ritiro di Moena 2022′, Labaroviola ha contattato in esclusiva Paolo Trentin, direttore sportivo della Sanvitese. I biancorossi, club militante in Eccellenza friulana, giocheranno contro i viola questo pomeriggio dalle 16,15.

Buongiorno Paolo, qual’è stata la vostra breve storia degli ultimi anni?

“Sono in carica da sei stagioni e ho curato il settore giovanile e la squadra si è assestata in Eccellenza. Il nostro primo obiettivo è far giocare ragazzi della zona”.

Siete un’affiliata Elitè della Fiorentina, ci racconti?

“Collaboriamo con i viola da un anno e da poco a abbiamo organizzato un Summer Camp con giovani col giglio sul petto. È un onore rappresentare Firenze in questa parte d’Italia. Il prossimo anno giocheremo con le maglie viola, un segno in più di come siamo dentro a questo progetto. Inoltre coi responsabili del settore affiliazioni, gestito da Mirco Mazzantini, è nato un rapporto speciale e la partita di oggi sarà l’occasione per rivedere i dirigenti gigliati”.

Qual’è il vostro sistema di gioco?

“Il nostro tecnico, Loris Paissan predilige un sistema di gioco molto ben oliato nel suo 4-4-1-1”.

Come valuti il percorso di Vincenzo Italiano?

“È un tecnico emergente e che cura ogni dettaglio. Oggi sarò in panchina e voglio vedere da vicino il suo metodo di lavoro. Aneddoti? A voluto sapere il nostro modulo, così da organizzare la sua squadra di conseguenza per la fase difensiva”.

Qual’è il giocatore viola che vorrai vedere da vicino?

“Ho letto che si parla un gran bene di Luka Jovic, quando un ragazzo passa dal Real Madrid spesso si tratta di un fuoriclasse. Inoltre sembra partito col piede giusto”.

Marco Collini

