Notizie Moena 2022 Fiorentina

Simonti, Trento: "Mi manca Firenze. Se segno non esulto, tifo Fiorentina fin da bambino"
22 luglio 2022 12:51
Ferrarini vuol andare a giocare, chiesta la cessione. La Fiorentina deciderà dopo Moena
19 luglio 2022 13:01
Trentin, Sanvitese: "Quest'anno giocheremo con le maglie della Fiorentina. Onorati dell'affiliazione"
16 luglio 2022 15:37
Del Piano, Brianza Olginatese: "Italiano tecnico col fuoco dentro, rappresenta spirito fiorentino"
16 luglio 2022 14:54
Mancone, Real Vicenza: "Noi un club di svincolati. Fiorentina? Sta tornando nell'elite italiana"
12 luglio 2022 12:30
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