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Notizie Moena 2022 Fiorentina

Simonti, Trento: "Mi manca Firenze. Se segno non esulto, tifo Fiorentina fin da bambino"

22 luglio 2022 12:51

Ferrarini vuol andare a giocare, chiesta la cessione. La Fiorentina deciderà dopo Moena

19 luglio 2022 13:01

Trentin, Sanvitese: "Quest'anno giocheremo con le maglie della Fiorentina. Onorati dell'affiliazione"

16 luglio 2022 15:37

Del Piano, Brianza Olginatese: "Italiano tecnico col fuoco dentro, rappresenta spirito fiorentino"

16 luglio 2022 14:54

Mancone, Real Vicenza: "Noi un club di svincolati. Fiorentina? Sta tornando nell'elite italiana"

12 luglio 2022 12:30

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