Cambiaso bestemmia in maniera chiara in Juventus-Inter. Arriva la squalifica per il difensore?

Cambiaso bestemmia chiaramente durante la gara tra Juventus e Inter di domenica sera. Arriverà la squalifica?

Non si può bestemmiare in campo, è una delle regole del gioco del calcio. Una regola che purtroppo molto spesso, per ragioni di audio e immagini chiarissime, viene bypassata. Ora, nel caso di Andrea Cambiaso della Juventus, nel corso della gara contro l'Inter, le immagini sono molto chiare e la bestemmia è abbastanza palese. Il giudice sportivo ne terrà conto e squalificherà, come da regolamento, il calciatore bianconero o deciderà di chiudere un occhio? Le immagini non lasciano dubbi.



