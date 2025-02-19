La Gazzetta: "Adli fuori contro il Verona, se stringe i denti ci sarà contro il Lecce, poi la Conference"

Adli si è infortunato all'inizio di febbraio in allenamento, per lui una distorsione alla caviglia dopo un tiro

Altro giocatore ai box è Yacine Adli che è alle prese con una distorsione alla caviglia. Per lui la data di rientro, stringendo i denti, potrebbe essere la gara di campionato interna con il Lecce, ma è più probabile che si vada all’impegno di Conference League. Da ricordare che il centrocampista ex Milan ha già saltato le ultime due sfide di Serie A contro il Como in casa e a Milano con Inter per lo stesso problema fisico. Lo scrive la Gazzetta dello Sport