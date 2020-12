Cm.com, Scamacca è il bomber che serve alla Fiorentina: il Sassuolo chiede 17/18 milioni

Il Genoa si coccola Gianluca Scamacca, su di lui ci sono Milan, Fiorentina e Roma. Il Sassuolo non ha chiuso alla sua cessione, sembra essere pronto ad ascoltare offerte partendo da 17/18 milioni di euro.

Gianluca lasciò nel 2015 la Roma per andare al PSV, squadra con la quale ha debuttato nella seconda divisione sotto l’occhio attendo di Van Nistelrooy. Tutti consigli per diventare un vero bomber, quello che serve alla Fiorentina. Il Milan lo vorrebbe come vice Ibra, un obiettivo però più per giugno. Il Sassuolo per lui in estate ha rifiutato un’offerta di 1 milione di prestito più 24 di riscatto dallo Sporting Braga. Lo riporta Calciomercato.com.

