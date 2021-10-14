Quote scommesse, Scamacca in pole per l'attacco viola. Vlahovic può restare alla Fiorentina

Ecco le quote delle scommesse su chi sarà il prossimo attaccante della Fiorentina

Vlahovic potrebbe non essere più il centravanti del futuro della Fiorentina. In pole c’è Gianluca Scamacca del Sassuolo (quota a 2,75) ma non per gennaio. Poi si parla di Lucca del Pisa (quota 5) e di Berardi (quota 7). Il futuro di Vlahovic è dato a 3 in Italia, a 5 all’estero. La sorpresa è la permanenza in Viola, quotata 4. Lo scrive La Nazione.

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