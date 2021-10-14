Quote scommesse, Scamacca in pole per l'attacco viola. Vlahovic può restare alla Fiorentina
Ecco le quote delle scommesse su chi sarà il prossimo attaccante della Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 10:13
Vlahovic potrebbe non essere più il centravanti del futuro della Fiorentina. In pole c’è Gianluca Scamacca del Sassuolo (quota a 2,75) ma non per gennaio. Poi si parla di Lucca del Pisa (quota 5) e di Berardi (quota 7). Il futuro di Vlahovic è dato a 3 in Italia, a 5 all’estero. La sorpresa è la permanenza in Viola, quotata 4. Lo scrive La Nazione.
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