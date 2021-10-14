Nazione, Belotti alla Fiorentina? Si può inserendo Amrabat. Jovic? Solo in prestito
La Fiorentina perderà Vlahovic, Belotti è il primo nome per l'attacco
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 10:09
Belotti alla Fiorentina può diventare realtà, nonostante ci sia della concorrenza del Milan da battere. La Fiorentina può anticipare tutti a gennaio, inserendo Amrabat nella trattativa. Il “Gallo” non rinnova e il Toro potrebbe decidere di venderlo prima di perderlo a zero. Jovic? Pista concreta anche in prestito. Borja Mayoral, dipende dal futuro di Vlahovic. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.
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