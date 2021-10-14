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Nazione, Belotti alla Fiorentina? Si può inserendo Amrabat. Jovic? Solo in prestito

La Fiorentina perderà Vlahovic, Belotti è il primo nome per l'attacco

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 10:09
Nazione, Belotti alla Fiorentina? Si può inserendo Amrabat. Jovic? Solo in prestito - during the Serie A match between Torino FC and SS Lazio at Stadio Olimpico di Torino on June 30, 2020 in Turin, Italy.
during the Serie A match between Torino FC and SS Lazio at Stadio Olimpico di Torino on June 30, 2020 in Turin, Italy.
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Nazione, Belotti alla Fiorentina? Si può inserendo Amrabat. Jovic? Solo in prestito

Belotti alla Fiorentina può diventare realtà, nonostante ci sia della concorrenza del Milan da battere. La Fiorentina può anticipare tutti a gennaio, inserendo Amrabat nella trattativa. Il “Gallo” non rinnova e il Toro potrebbe decidere di venderlo prima di perderlo a zero. Jovic? Pista concreta anche in prestito. Borja Mayoral, dipende dal futuro di Vlahovic. Lo scrive La Nazione oggi in edicola. 

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