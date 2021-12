Tuttosport non si arrende: “Vlahovic, la Juve lo vuole a gennaio per superare la concorrenza”

Intrecci di mercato a tinte molto bianconere. In stile amarcord. Cherubini e Marotta stanno duellando per Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo. Oppure intromettendosi in un’altra battaglia che coinvolga sia Marotta sia Cherubini: quella per arrivare a Vlahovic della Fiorentina. Cherubini comunque non è dell’idea di fare follie per un giocatore che tanto ha già mostrato ma ancora deve confermare. Si muoverà solo al prezzo giusto.

Quanto a Vlahovic il discorso è un po’ diverso: che il gioco valga la candela è cosa acclarata. Anzi, è facile ipotizzare che se mai la Juventus riuscisse a convincere la Fiorentina a cedere il giocatore, avrebbe più possibilità di superare la concorrenza a gennaio più che a giugno. Ma convincere i viola non è così scontato. Lo scrive Tuttosport.

