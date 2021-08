Lorenzo Amoruso: “La Fiorentina deve solo capire cosa fare: in due anni ha venduto tutti”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell’eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole:

“Io durante la Coppa Italia ho visto che salutava il pubblico come mai fatto, non era un festeggiamento normale. Qualcosa mi porta a pensare che fosse nell’aria. Ma mi dà fastidio che la società abbia sempre detto che questa cessione non ci sarebbe mai stata anche se queste situazioni capitano. Mi preoccupa chi può sostituirlo e che capiti come con Chiesa. I soldi sono stati spesi per carità, ma i soldi di Vlahovic come li spendi, dove trovi un centravanti ora che garantisca certi gol ad una cifra discreta?

ALTERNATIVE VLAHOVIC “La mia scelta cadrebbe su Scamacca, giovane e in evoluzione, Kean non ha le caratteristiche da centravanti mentre per Belotti si pagherebbe tanto ed ha già 30 anni. La Fiorentina deve solo capire cosa vuole fare perché in due anni ha venduto tutti“.

