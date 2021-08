CorSport, Vlahovic-Atletico, Ferragosto è la deadline. Scamacca per la Fiorentina è il sostituto

Con Arsenal e Inter defilate e il Tottenham che metterebbe Vlahovic nel mirino solo se Kane da “problema” stivo diventasse una cessione effettiva, la “minaccia” per la Fiorentina arriverà dall’Atletico Madrid. I Colchoneros avrebbero deciso di rompere gli indugi per regalare a Simeone il centravanti che sposta gli equilibri. Con un’offerta certo non banale da cinquanta milioni: destinataria Fiorentina. Intanto però troverà il “muro” della Fiorentina. Vale sempre l’ordine di Commisso: difendere Vlahovic e allungargli il contratto. Cinquanta milioni non basteranno. Siccome il mercato è spesso illogico e imprevedibile, gli uomini di Commisso rimangono ben piantati sopra Scamacca, che è il primo e più gradito tra i possibili sostituti di Vlahovic. La Fiorentina ha aggiunto un limite temporale: Ferragosto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

