Longari (Sportitalia): Fiorentina su Scamacca. Per il Sassuolo è incedibile

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio esplorativo per Gianluca Scamacca, nella scorsa stagione al Genoa di proprietà del Sassuolo che lo ritiene incedibile. Se però i viola, cederanno qualcuno in attacco potrebbero accelerare. Questo il tweet:

