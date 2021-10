Scamacca vuole lasciare il Sassuolo, duello Inter-Fiorentina. La richiesta è 25 milioni

A caccia di una punta. Questo il film che sta andando in scena a Firenze dopo le recenti dichiarazioni di Rocco Commisso che ha ufficializzato la rottura con Dusan Vlahovic. Come riporta Calciomercato.com, la sensazione è che l’attaccante serbo possa lasciare il club già nel mercato di gennaio considerando le tante offerte che sono arrivate sia dall’Italia che dall’estero. I viola puntano forte su Gianluca Scamacca, talento che piace tantissimo e che vorrebbe lasciare Sassuolo definitivamente perché non riesce mai ad esprimersi al meglio. Già la scorsa estate il suo agente Alessandro Lucci aveva impostato la trattativa poi sfumata di fronte a una valutazione da 35 milioni per l’attaccante romano.

La Fiorentina si è attivata da tempo per Scamacca e ha tutta l’intenzione di andare a dama nel mercato di gennaio. Il Sassuolo ora può accontentarsi di una cifra più bassa, intorno ai 25 milioni più eventuali bonus. Se ne sta parlando e filtrano delle ottime sensazioni. I viola vogliono giocare d’anticipo perché considerano l’Inter un pericolo reale: i nerazzurri vogliono Scamacca in prestito con diritto di riscatto. Marotta può fare leva su un canale preferenziale con Carnevali, un fattore da tenere in grande considerazione.

