La Fiorentina sta cercando di programmare al meglio il futuro, infatti è intenzionata a cercare una soluzione per sostituire Vlahovic. Il nome? Gianluca Scamacca. Il Sassuolo valuta 40 milioni il centravanti, la Fiorentina sembra essere tornata in vantaggio su Inter e Juventus. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.