Bucchioni: “Vlahovic non andrà alla Juve. A gennaio resta a Firenze, a giugno sarà asta”

“Vlahovic – ha scritto Enzo Bucchioni nel suo editoriale a TMW -, la Juventus non può permettersi un colpo di questa levatura economica a gennaio e difficilmente potrà riprovarci anche a giugno. La pista è chiusa. Ma Vlahovic, comunque, è risaputo che a gennaio non si muoverà in nessuna direzione. Ha deciso da un pezzo di chiudere la stagione con la maglia della Fiorentina, ma ormai l’hanno capito anche tutte le società pretendenti che stanno affinando le offerte per giugno e lavorano sottobanco con i suoi procuratori. Ultimo a dire che a gennaio non comprerà centroavanti è stato Guardiola, ma il City è fra i pretendenti e in estate l’asta è prevista e prevedibile”.

