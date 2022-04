La Nazione: “La Fiorentina vola con Cabral e Ikonè. Alla faccia di Berardi, Scamacca e del Sassuolo”

La Nazione racconta come la Fiorentina dopo i gol di Ikone e Cabral si sia presa una grande rivincita nei confronti di almeno un altro paio di operazioni che parevano necessarie per fare il salto di qualità e frenate dalle maxi-pretese del Sassuolo. Ikone, esterno di qualità prelevato dal Lille, è stato la scelta in rotta di collisione con l’affare Berardi. Cabral, acquistato a titolo definitivo dal Basilea, in qualche modo è stato preferito al gioiello (supervalutato) Scamacca. Ora la palla torna a Italiano, che con la sua gestione può creare un innalzamento della qualità tecnica su cui far lavorare Ikone e Cabral. E magari alla faccia di Berardi e Scamacca e del Sassuolo.

ITALIANO NON DIMENTICA NESSUNO E RIVALUTA KOKORIN