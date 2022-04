Italiano non dimentica proprio nessuno: in campo contro il Napoli si è rivisto Kokorin

Alzi la mano chi, al minuto 86 di domenica pomeriggio, vendendo Kokorin sulla linea laterale pronto a entrare, non ha pensato: «Ma che ’diavolo’ sta facendo Italiano»? Plebiscito bulgaro. Senza possibilità di replica. Eppure Vincenzo da Karlsruhe ha stupito tutti ancora una volta. Così l’oggetto misterioso viola, l’innesto invernale più discusso da essere una vera e propria spina fastidiosa nel fianco della dirigenza viola, ha fatto vedere che c’è ancora qualcosa del calciatore nell’Aleksandr Aleksandrovič da Valujki. Una conferma che la filosofia dell’allenatore viola è quella di non lasciare indietro nessuno. Tutti sono importanti nella gestione della squadra. A parole è facile, poi ci vogliono le conferme e Kokorin, nel suo piccolo, ha dimostrato proprio che se sei mentalmente dentro il ’progetto’ il tuo momento prima o poi arriverà.

Tra l’altro Kokorin è stato gettato nella mischia nel momento più emotivamente e tecnicamente più difficile, quando la linea del traguardo era vicina, così come i minuti che talvolta hanno riservato alla Fiorentina delusioni cocenti. Tanti, troppi gol presi in pieno recupero per non aver paura della forza della disperazione del Napoli tornato a essere feroce (più con la forza della disperazione, che altro) dopo la rete del 2-3 firmata da Osimhen. Eppure Kokorin ha approcciato come neppure un veterano avrebbe fatto. Due falli conquistati, una palla persa e ripresa con una aggressività insospettabile e alla fine gli applausi appena sceso dal treno a Campo di Marte sono stati anche per lui. Potenza del calcio, ma soprattutto della determinazione di Italiano. Perché vincere a Napoli è sempre un’impresa. Se poi lo fai gettando nella mischia anche quello che sembrava un ex calciatore il risultato assume i connotati di un racconto omerico. Stai a vedere che alla fine giocherà anche… Rosati. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CUORE VIOLA FREY: “RITORNO AL FRANCHI MAGICO. TREMAVO, ERANO ANNI CHE NON MI EMOZIONAVO COSÌ”