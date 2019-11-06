La Fiorentina è a caccia di giovani forti e italiani. Ecco tutti i nomi sul taccuino di Pradè

Secondo quello che riporta Stadio, Commisso ha dato l'imput di inserire in rosa dei giovani forti ed italiani. Il primo nome sul taccuino è quello di Sandro Tonali, piccolo fenomeno del Brescia già tr...

Secondo quello che riporta Stadio, Commisso ha dato l'imput di inserire in rosa dei giovani forti ed italiani. Il primo nome sul taccuino è quello di Sandro Tonali, piccolo fenomeno del Brescia già trattato in estate sulla base di 25 milioni di euro. Se ne riparlerà in estate, ma il prezzo rischia di lievitare tantissimo. Il giornale parla anche di Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo, e Niccolò Zanellato entrambi militanti in Serie B, sembrano i profili giusti, e Montella, sia che decida di annetterli alla sua rosa, sia che li mandi in Primavera, potrà osservarli da vicino grazie al nuovo Centro Sportivo. La Fiorentina sta tenendo d'occhio anche alcuni giocatori che ha in prestito come Gori e Pinto