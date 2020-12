Il Secolo XIX, Kouamé-Scamacca destini incrociati? Il Genoa pensa al clamoroso ritorno dell’ivoriano

Il mercato di Gennaio è alle porte ed iniziano a circolare le prime notizie.

Uno dei nomi più caldi è sicuramente Gianluca Scamacca, autore di un buon inizio di stagione con il Genoa, che ha attirato su di sé l’interesse di Milan, Roma e Fiorentina.

Il Genoa non vorrebbe cederlo nel corso del mercato di questa finestra di mercato, ma il cartellino non è di sua proprietà, ma bensì del Sassuolo che, davanti ad una buona offerta, potrebbe liberare il giocatore (per il momento, si parla di una cifra intorno ai 25 milioni).

I grifoni, dal canto loro, per liberare il classe ’99 chiederebbero al club di mister De Zerbi un indennizzo, un premio di valorizzazione, in modo tale da poter sostituire la mancanza del giovane bomber italiano.

La lista dei possibili candidati è lunga. Su tutti spicca il bomber dell’Hertha Berlino Piatek, che proprio in terra ligure ha toccato l’apice della sua carriera.

Altri possibili bomber di ritorno sono Sanabria, ma anche Pavoletti in uscita dal Cagliari e, non per ultimo, Kouamé.

A riportarlo è Il Secolo XIX.

