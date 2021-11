Raspadori ha estimatori e non solo in Italia, l’Inter è attenta da mesi, stiamo parlando di una 30ina di milioni. Scamacca è felice così sa che la Fiorentina lo marca da tempo in previsione di un’eventuale eredità di Vlahovic. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

