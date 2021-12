“Vlahovic superiore a Scamacca, ma l’attaccante del Sassuolo merita di giocare in una big”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per parlare di Gianluca Scamacca, attaccante accostato anche alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Scamacca ha dimostrato che può giocare in squadre di medio-alta classifica. Sa fare gol, per cui credo sia arrivata l’ora giusta per un salto di qualità. Vlahovic lo vedo superiore, però Scamacca è un buonissimo giocatore ed è giusto che pensi di meritare una big. Così com’è giusto che le big pensino a lui”.

