Repubblica, Scamacca, a giugno l’asta, c’è la Fiorentina. Il Sassuolo chiede 40 milioni

Identikit in cui rientra invece perfettamente l’attaccante Scamacca: a lungo nella lista dei preferiti di Barone e Pradè, fin dai tempi del Genoa, nei momenti più complicati dell’affare Vlahovic è stato uno dei nomi più spendibili per la sua sostituzione. A giugno, il bomber potrebbe tornare prepotentemente in pista, di Scamacca seguirebbe un innalzamento del valore di mercato con tanto di asta con tanti big club pronti a assicurarselo, Inter, Milan, e Juventus su tutti. Tutti club che con Carnevali hanno un rapporto diretto e una corsia quasi preferenziale. Non è un caso che si parli di quotazioni intorno ai quaranta milioni di euro come richiesta degli emiliani. Lo scrive Repubblica.

