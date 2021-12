Repubblica, Berardi alla Fiorentina a gennaio? No, il treno è passato. Pronto il colpo Ikoné

Berardi vanta una lunga militanza tra i giocatori più accostati alla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato, sia con la vecchia che con la nuova dirigenza. La fumata bianca però non c’è mai stata e la sensazione è che la scorsa estate sia stato forse l’ultimo treno per vedere il classe 1994 in maglia viola: il giocatore aveva detto di sì alla Fiorentina, aveva chiesto di essere ceduto al Sassuolo che però non è arretrato nemmeno di un millimetro dalla valutazione di trenta milioni di euro. Nulla di fatto, discorsi rimandati a gennaio, ma fino ad un certo punto. Durante il prossimo mercato lo scenario sarà molto più complesso che in passato, un po’ perchè la Fiorentina ha in canna il colpo Ikoné in quel ruolo, e poi perchè la nuova linea del presidente Commisso sembra destinata a orientarsi su profili più giovani dello stesso Berardi. Lo scrive Repubblica.

