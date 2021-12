Commisso sta meglio, presto il ritorno a Firenze. Ikoné sarà il primo acquisto del 2022

Il Presidente Commisso con il suo rientro negli USA, è riuscito a tenere sotto controllo i problemi di salute che lo hanno costretto a lasciare Firenze. Non appena possibile farà rientro in Italia per stare vicino alla Fiorentina, che nel frattempo sta sentendo. Ci sarà un rompete le righe al termine dell’ultimo appuntamento sportivo del 2021, mercoledì a Verona, tutti in vacanza fino al 29-30 dicembre. Il 3 gennaio poi inizierà il mercato, Ikoné sarà il primo acquisto. Lo scrive La Nazione.

