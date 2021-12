Commisso e Vlahovic d’accordo, a gennaio niente cessione. Il serbo vuole restare alla Fiorentina

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Vlahovic vuole riportare la Fiorentina in Europa e poi cercare nuove sfide. Più ambiziose. Lui ha chiuso la porta all’ipotesi di un addio nella finestra invernale. E anche Rocco Commisso è della stessa idea. A meno che non arrivi un’offerta folle. Ma dove andrà Dusan? La Juve già l’estate scorsa aveva cercato di acquistarlo. E, di sicuro, non lo sta perdendo di vista. Ma il gol a raffica di Vlahovic hanno portato il bomber viola in una dimensione diversa. Oggi è seguito dal Manchester City, dal Bayern, dal Psg. Club che, in questo momento, hanno potenzialità economiche diverse da quelle delle società italiane. Squadre che possono permettere al centravanti slavo di dare subito l’assalto alla Champions. Il suo sogno nel cassetto. Tra l’altro, anche la Fiorentina, che comunque avrà un ruolo in questa vicenda, spinge perché il suo campione giochi il prossimo anno all’estero. Sarebbe un modo per rendere un po’ meno amaro un divorzio comunque doloroso.

ITALIANO PARLA DI CASTROVILLI