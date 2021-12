Italiano parla di Castrovilli: “Resta a Firenze, frenato per colpa dell’infortunio a Genova, sarà decisivo”

Interrogato proprio dal nostro Flavio Ognissanti in conferenza stampa, l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato di Gaetano Castrovilli che, frenato anche dagli infortuni, non è stato mai incisivo in questo girone di andata per la squadra viola, le parole di Italiano:

“In tanti quest’anno stanno crescendo, Castrovilli stava iniziando ad avere continuità ma quell’infortunio avuto durante Genoa-Fiorentina lo ha frenato, adesso è tornato a disposizione, ci vuole una scintilla per farlo riaccendere. Ha delle doti diverse rispetto a tutti gli altri, è dinamico, può riempire l’area, può essere anche lui un grande protagonista per la squadra. Quell’infortunio di Genova non ci voleva, sarebbe un valore aggiunto per ogni squadra, ce lo teniamo stretto, arriverà anche il suo momento” conclude Italiano.

LA RICHIESTA DI KOUAME’ ALLA FIORENTINA