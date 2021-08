CorSport, Scamacca in pole per l’attacco. Per l’esterno Fiorentina su Orsolini e Berardi

Il fatto è che la Fiorentina vuole andare oltre e per l’attacco ha messo nel mirino più obiettivi con un’accelerazione forte e decisa negli ultimi giorni per le ovvie ragioni legate a Vlahovic e al suo futuro in piena evoluzione. Scamacca, Kean e Belotti, ma anche Orsolini e Berardi: da qui dentro usciranno i due nomi che potrebbero rivoluzionare l’attacco di Italiano. Scamacca il primo nella lista delle preferenze e non da oggi nel caso alla fine Vlahovic partisse. Scamacca è il primo però non l’unico di una lista che è ristretta a tre elementi. Per l’esterno il punto d’arrivo infatti è questo e così ha ripreso quota il nome di Riccardo Orsolini quale innesto gradito e ottimale per le corsie laterali della Fiorentina insieme a quello di Domenico Berardi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

