Nazione, Milenkovic, nelle prossime ore la fumata bianca per il rinnovo. Può diventare il nuovo capitano

Per Nikola Milenkovic si avvicina sempre di più il rinnovo. La fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. In questo modo non si rischierà il pericolo svincolo e farà slittare la scadenza del contratto al 2023. E la fascia di capitano potrebbe andare proprio sul suo braccio. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, VLAHOVIC, 24 ORE DECISIVE, VICENDA AFFIDATA A BARONE. IL CITY HA L’ACCORDO CON IL GIOCATORE