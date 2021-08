Gazzetta, Vlahovic, 24 ore decisive, vicenda affidata a Barone. Il City ha l’accordo con il giocatore

Vlahovic è più lontano dalla Fiorentina. Il motivo? Dopo gli assalti di Atletico Madrid e Tottenham è sceso in campo anche il Manchester City che avrebbe messo sul piatto una cifra intorno agli 80 milioni. E soprattutto, avrebbe già un accordo verbale con il fenomeno serbo e col suo procuratore Ristic che chiede una ricca commissione.

Le prossime 24 ore saranno decisive per il futuro di Vlahovic. Commisso ha affidato la vicenda al braccio destro Barone. E’ probabile che la Fiorentina torni alla carica con il serbo per ottenere l’allungargli del contratto mettendo sul piatto un ingaggio da 4 milioni netti a stagione. Con una clausola da 70 milioni. Se il giocatore rifiutasse anche questa proposta e il City offrisse 80 milioni più bonus l’operazione avrebbe molte possibilità di andare in porto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

