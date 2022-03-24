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Biraghi non convocato per Italia-Macedonia. Mancini esclude anche big come Zaniolo e Scamacca

Il difensore della Fiorentina Biraghi non è stato convocato per l'importante sfida dei playoff mondiali contro la Macedonia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 marzo 2022 13:30
Biraghi non convocato per Italia-Macedonia. Mancini esclude anche big come Zaniolo e Scamacca -
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Biraghi non convocato per Italia-Macedonia. Mancini esclude anche big come Zaniolo e Scamacca

Di seguito la lista dei calciatori convocati dal commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini per il match di questa sera contro la Nord Macedonia. Oltre a Manuel Locatelli, guarito adesso dal Covid, ci sono nove giocatori non inseriti in lista che questa sera assisteranno al match dalla Tribuna del Barbera di Palermo.

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);
Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);
Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).

Esclusi: Gollini, Biraghi, Bonucci (Infortunato), Luiz Felipe, Locatelli, Sensi, Belotti, Scamacca, Zaniolo, Zaccagni.

Lo riporta Tuttomercatoweb

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