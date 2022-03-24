Biraghi non convocato per Italia-Macedonia. Mancini esclude anche big come Zaniolo e Scamacca
Il difensore della Fiorentina Biraghi non è stato convocato per l'importante sfida dei playoff mondiali contro la Macedonia
Di seguito la lista dei calciatori convocati dal commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini per il match di questa sera contro la Nord Macedonia. Oltre a Manuel Locatelli, guarito adesso dal Covid, ci sono nove giocatori non inseriti in lista che questa sera assisteranno al match dalla Tribuna del Barbera di Palermo.
Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);
Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);
Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);
Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).
Esclusi: Gollini, Biraghi, Bonucci (Infortunato), Luiz Felipe, Locatelli, Sensi, Belotti, Scamacca, Zaniolo, Zaccagni.
Lo riporta Tuttomercatoweb
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