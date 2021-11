Vlahovic dice addio alla Fiorentina? In casa viola il preferito è Scamacca, in pole per l’attacco

In attesa di capire quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic e se l’attaccante serbo resterà fino a fine stagione, come da idea del presidente Commisso, oppure partirà già a gennaio, in casa Fiorentina si comincia a lavorare all’attacco che verrà. Nella prossima stagione, a meno di novità a oggi non ipotizzabili, il talento serbo non sarà a Firenze e la sua maglia numero 9 cercherà un nuovo padrone. Tanti i candidati al momento, con un nome in prima fila: Gianluca Scamacca, obiettivo viola già dalla scorsa estate, quando ci fu più di un tentativo per strapparlo al Sassuolo. Da parte della Fiorentina, ma anche dell’Inter. Lo riporta Calciomercato.com

