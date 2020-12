Nazione, Scamacca, la Fiorentina lo vuole e ci prova: il Genoa ha aperto alla sua cessione

Il reparto che la Fiorentina dovrà rafforzare è indubbiamente l’attacco scrive oggi La Nazione in edicola. Il nome su cui tutti stanno puntando per averlo in prestito è quello di Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo ma oggi al Genoa. La Fiorentina ha già parlato con gli emiliani, pronti a convincerli per liberarlo. La risposta dei rossoblù è stata incoraggiante, prima serve ingaggiare però una nuova punta.

