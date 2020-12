Nazione, Fiorentina, il 7 gennaio maxi-vertice di mercato. Dal centravanti alle uscite, gli argomenti

In casa Fiorentina è stato fissato il primo vertice di mercato, il quale si terrà precisamente il 7 gennaio nel giorno in cui Prandelli, Barone e Pradè si siederanno al tavolo. Insieme forse a dei collaboratori e anche al presidente Commisso, in videochiamata. Ci sarà una strategia, Cutrone partirà ed al suo posto arriverà un nuovo attaccante. Verranno valutate anche le uscite. Lo riporta La Nazione.

