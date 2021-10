Ceccarini: “A gennaio la Fiorentina piazzerà due colpi in attacco, c’è Scamacca. Kokorin all’addio”

“La Fiorentina a gennaio tornerà sul mercato – ha detto Niccolò Ceccarini nel suo editoriale di TMW -. Ormai è chiaro che serviranno nuovi innesti per migliorare la rosa e preparare il dopo Vlahovic. La priorità è il centravanti e sicuramente arriverà. Poi caccia anche ad un esterno offensivo, che Italiano aveva chiesto già in estate. Insomma due elementi nuovi ma forse anche un altro attaccante centrale. Anche perché nel mercato invernale partirà Kokorin. L’avventura del russo in viola è al capolinea. In pratica non ha quasi mai giocato e oggi la Fiorentina non può permettersi di non avere un’alternativa a Vlahovic il cui addio resta più probabile a giugno piuttosto che a metà stagione, salvo clamorosi colpi di scena. Detto questo, ci sono diversi nomi sull’agenda dei dirigenti della Fiorentina. Di Cabral e Belotti abbiamo già parlato. Resta caldo anche il profilo di Scamacca. I viola lo seguono da tempo”.

