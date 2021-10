Repubblica scrive: “Commisso populista ma ha trascurato le conseguenze del gesto”

È chiaro che se ci troviamo a questo punto è perché il club ha sbagliato nella gestione mediatica del caso Vlahovic. Ha trasformato le buone ragioni in un boomerang che rischia di zavorrare la squadra e cambiare in un puf l’atmosfera che circondava questa stagione. Commisso è stato populista: ha cercato il facile consenso della piazza ma ha trascurato le conseguenze del gesto. L’atmosfera sarà elettrica e per Vlahovic non sarà facile. A qualcuno potrà anche sembrare la sanzione giusta per la sua condotta. Ecco un estratto del commento di Stefano Cappellini su Repubblica.

