La Nazione, la Fiorentina è vicina al talento Scamacca. Operazione da 3 milioni
Secondo La Nazione, la Fiorentina vorrebbe il talentuoso Scamacca: l’operazione è avviata, l’idea potrebbe essere quella di prendere l’attaccante a gennaio lasciandolo all’Ascoli fino a fine stagione,...
A cura di Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 11:03
Secondo La Nazione, la Fiorentina vorrebbe il talentuoso Scamacca: l’operazione è avviata, l’idea potrebbe essere quella di prendere l’attaccante a gennaio lasciandolo all’Ascoli fino a fine stagione, facendolo arrivare a Firenze soltanto all'inizio della prossima stagione. Le cifre? Si parla di tre milioni, un prezzo accettabile vista la giovane età del Nazionale giovanile azzurro.