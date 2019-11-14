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La Nazione, la Fiorentina è vicina al talento Scamacca. Operazione da 3 milioni

Secondo La Nazione, la Fiorentina vorrebbe il talentuoso Scamacca: l’operazione è avviata, l’idea potrebbe essere quella di prendere l’attaccante a gennaio lasciandolo all’Ascoli fino a fine stagione,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 11:03
La Nazione, la Fiorentina è vicina al talento Scamacca. Operazione da 3 milioni -
Rassegna Stampa
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Secondo La Nazione, la Fiorentina vorrebbe il talentuoso Scamacca: l’operazione è avviata, l’idea potrebbe essere quella di prendere l’attaccante a gennaio lasciandolo all’Ascoli fino a fine stagione, facendolo arrivare a Firenze soltanto all'inizio della prossima stagione. Le cifre? Si parla di tre milioni, un prezzo accettabile vista la giovane età del Nazionale giovanile azzurro.

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