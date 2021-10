Tuttosport, Fiorentina su Scamacca ma i tifosi sognano Kramaric per il dopo Vlahovic

Italiano potrebbe utilizzare Gonzalez da “falso nove” ma è anche vero che alla ripittura del mercato i viola dovranno muoversi tornando alla carica per Scamacca virando su Borja Mayoral o magari come sognano i tifosi sul croato Kramaric in scadenza con l’Hoffenheim e già accostato a suo tempo alla Fiorentina. Lo scrive Tuttosport.

