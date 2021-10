Dragowski out per 3-4 settimane: torna Terracciano per dare sicurezza alla porta della Fiorentina

Dragowski si è infortunato alla coscia, probabilmente starà lontano dal campo per 3-4 settimane. Una brutta perdita per la Fiorentina di Italiano. Al suo posto è pronto Terracciano, il quale ha dimostrato un’ottima sicurezza tra i pali viola quando chiamato in causa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, VLAHOVIC, LA JUVENTUS LO VUOLE MA L’OSTACOLO È L’INGAGGIO: DIFFICILE CHE BASTINO 6 MILIONI