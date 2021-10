Gazzetta, Vlahovic, la Juventus lo vuole ma l’ostacolo è l’ingaggio: difficile che bastino 6 milioni

La caccia al 9 è aperta. Anzi, apertissima. L’oggetto del desiderio della Juventus è chiaramente Dusan Vlahovic, ma la concorrenza internazionale è spietata e quel prezzo di 90 milioni appare francamente fuori portata. L’accelerazione in via indiretta arriva proprio dalla Fiorentina che martedì ha messo a nudo il caso-Vlahovic. Il presidente Commisso ha ammesso che il suo centravanti non vuole rinnovare e si è detto disposto a cederlo subito, a stagione in corso. In estate l’Atletico Madrid ha faticato a trovare un’intesa con Darko Ristic. E dire che la società spagnola era arrivata vicinissima all’intesa con Commisso per 55 milioni di euro. Si accontenterebbe di 6 milioni di euro? E le commissioni per gli agenti? Tutti argomenti pesanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

