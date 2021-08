Bucciantini: “A quattro giorni dalla Roma non voglio sentire che va via Vlahovic e arriva Scamacca”

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Non è che su Milenkovic sia piombata una big del calcio europeo, può darsi che abbia capito che non è l’anno giusto per andarsene. Sono poche le società che fanno mercato: se nel complesso si concretizzano i cambi tra Nastasic e Pezzella e tra Lirola e Zappacosta, ci si può stare. Non sono colpi che spostano. Il Nastasic di Firenze è stato il migliore della sua carriera mentre a destra ci sarebbe un guadagno, soprattutto in attacco”

VLAHOVIC “A 4 giorni dall’inizio del campionato non lo voglio sentir dire che va via Vlahovic e arriva Scamacca, in un club che ha fatto 40 punti. Non credo che questo sia nella testa dei dirigenti ma ci sono dei problemi, tra clausole, commissioni, rivendite. Ormai quando uno rinnova il contratto a un giocatore tocca pagargli il bonus oltre all’aumento di ingaggio”.

GESTIONE COMMISSO “Qualche soldo l’ha speso, la Fiorentina aveva il settimo monte ingaggi, bisogna ragionare su come sono stati spesi. Pagare 15 milioni lordi per Callejon, Ribery e Kokorin che hanno fatto 3 gol in totale, non vuol dire non spendere, è la qualità della spesa”.

