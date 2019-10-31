Commisso scherza con il direttore di Sportweek: "Non siamo mai in prima pagina"

Evento alla Rinascente di Firenze organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso, patron della Fiorentina ha scherzato con il direttore del settimane SportWeek: "Noi non siamo mai in prima pag...

Evento alla Rinascente di Firenze organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso, patron della Fiorentina ha scherzato con il direttore del settimane SportWeek: "Noi non siamo mai in prima pagina" ha detto scherzando, ma non troppo, il magnate Italo americano.