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Commisso scherza con il direttore di Sportweek: "Non siamo mai in prima pagina"

Evento alla Rinascente di Firenze organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso, patron della Fiorentina ha scherzato con il direttore del settimane SportWeek: "Noi non siamo mai in prima pag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 20:23
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Evento alla Rinascente di Firenze organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso, patron della Fiorentina ha scherzato con il direttore del settimane SportWeek: "Noi non siamo mai in prima pagina" ha detto scherzando, ma non troppo, il magnate Italo americano.

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